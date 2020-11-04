После каникул в новосибирские школы вернутся не все

Власти Новосибирской области выбрали режим обучения в школах после завершения осенних каникул. Как следует из сообщения регионального правительства, к очному обучению вернутся не все школьники.

Режим был выбран по итогам совещания, которое провел вице-губернатор Сергей Нелюбов. В нем приняли участие представители муниципалитетов, школ и общественности.

«Большинство участников высказались в поддержку первой модели, которая предполагает продление каникул до 15 ноября, а затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступят с первого по пятый классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме», - подвели итоги совещания на сайте новосибирского правительства.

Ранее предполагалось, что двухнедельные каникулы завершатся 9 ноября. Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске число жертв коронавируса достигло 600.

Фото: pixabay.com