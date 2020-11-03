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В России разрабатывается система контроля ношения масок

Главная Общество
Новосибирск
16:03 3 Ноября 2020
вирус, разработка, режим
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские специалисты работают над созданием системы контроля использования масок. Она поможет снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, больницах и других госучреждениях, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Помимо самого контроля за ношением средств индивидуальной защиты, отечественная разработка поможет оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушении масочного режима. Информацию об этом они будут получать с помощью специального мобильного приложения.

Отмечается, что аналитические алгоритмы способны выявлять нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты, с точностью до 99%.

Система также может формировать отчеты о нарушениях. Кроме того, ее можно интегрировать со смежными информационными системами больниц и клиник.

Напомним, 28 октября Роспотребнадзор обновил требования для борьбы с пандемией коронавируса и обязал всех носить маски в общественных местах, в частности в транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

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