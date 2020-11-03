До 600 выросло число жертв коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области число скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 600 человек. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще четыре пациента, самому младшему из которых было 60 лет.

За последний день зарегистрировано еще 182 случая заболевания. Всего же с начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 17 844 человек. 14 648 пациентов были выписаны после выздоровления, включая 147 за прошедшие сутки.

Вчера стало известно о том, что бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области получил дополнительно 408,1 млн руб. Эти средства из резервного фонда правительства РФ направлены на борьбу с коронавирусом.

Со вчерашнего утра начал прием пациентов в качестве распределительного центра Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Там развернуто 150 коек.

Сегодня оперативный штаб принял решение снизить с 50% до 30% (от числа мест) заполняемость стадионов зрителями при проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области