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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Россия и Франция. XVII-XX века»

Главная Общество
Новосибирск
14:02 3 Ноября 2020
встреча, издание, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В 32-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем сборник «Россия и Франция. XVII-XX века» с член-корреспондентом Российской академии наук, главным научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Петром Черкасовым.

Анализируем российско-французские отношения за последние 300 лет, прослеживаем дипломатические, экономические, научно-технические и культурно-интеллектуальные связи между Россией и Францией со времени исторического визита в Париж Петра I в 1717 году до наших дней, объясняем причины тесного взаимодействия и военно-политических союзов между Россией и Францией в определенные исторические периоды и  взаимное отчуждение – в другие;  пытаемся понять логику Николая I и  вспоминаем исторический визит Шарля де Голля в Москву – в 32-м выпуске проекта «Встречи с издателем».

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