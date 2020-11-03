В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Россия и Франция. XVII-XX века»

В 32-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем сборник «Россия и Франция. XVII-XX века» с член-корреспондентом Российской академии наук, главным научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Петром Черкасовым.

Анализируем российско-французские отношения за последние 300 лет, прослеживаем дипломатические, экономические, научно-технические и культурно-интеллектуальные связи между Россией и Францией со времени исторического визита в Париж Петра I в 1717 году до наших дней, объясняем причины тесного взаимодействия и военно-политических союзов между Россией и Францией в определенные исторические периоды и взаимное отчуждение – в другие; пытаемся понять логику Николая I и вспоминаем исторический визит Шарля де Голля в Москву – в 32-м выпуске проекта «Встречи с издателем».