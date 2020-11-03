Массовая вакцинация новосибирским препаратом запланирована на начало 2021 года

Гендиректор новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» планируют в начале 2021 года. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Он уточнил, что вакцина «Вектора» отличается от других тем, что в «ЭпиВакКороне» содержатся только короткие участки вирусного белка – пептиды – необходимые для формирования иммунного ответа.

Ринат Максютов подчеркнул, что вакцинация будет добровольной. Кроме этого, для граждан России прививка будет бесплатной. В первую очередь инъекции сделают медикам, педагогам, полицейским, работникам общественного транспорта и общепита.

Как сообщало ОТР, первую российскую COVID-вакцину «Спутник V» разработали в Институте им. Гамалеи. Препарат находится на стадии пострегистрационных испытаний, в ходе которых прививку сделают 40 тыс. добровольцам.

Препарат «ЭпиВакКорона» также получил регистрационное удостоверение. Начало нескольких пострегистрационных испытаний запланировано на ноябрь-декабрь этого года. Еще одну вакцину разрабатывают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. В настоящее время формула проходит клинические исследования.

Фото: сайт государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»