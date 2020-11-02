Из ЦВО отправят на военную службу 54 тыс. призывников

В Центральном военном округе (ЦВО) началась массовая отправка призывников в войска. Всего на военную службу оттуда уйдут больше 54 тыс. новобранцев, передает «Общественное телевидение России».

В Новосибирской области со сборного пункта к местам прохождения срочной службы отправились около 200 призывников. Перед отправкой врачи измерили всем температуру, обработали руки дезинфицирующим раствором и выдали комплект одноразовых масок. Также на сборном пункте все призывники прошли тест на коронавирус.

«Если выявляются иммуноглобулины класса M, то вся команда проходит на самоизоляцию, а призывник, у которого были выявлены иммуноглобулины класса M, - отправляется в госпиталь», - рассказала врач клинической лаборатории диагностики Ольга Семичастная.

Между тем, в бригаде связи в Екатеринбурге уже принимают новобранцев. Для них выделены отдельные помещения с отдельным входом. В ближайшие две недели призывники будут изучать общевоинские уставы и знакомиться со спецификой подразделения, в котором они проведут следующий год.

Фото: «Общественное телевидение России»