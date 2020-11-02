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Российский иммунолог сообщил о нехватке качественных вакцин от гриппа

Главная Общество
Новосибирск
13:22 2 Ноября 2020
препарат, грипп, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков заявил об отсутствии на российском рынке качественных вакцин от гриппа. По его словам, в этом году найти в продаже необходимые препараты очень сложно, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР) со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

«Сейчас меньшее количество вакцин, и, в частности, некоторые наилучшие вакцины сейчас, скажем так, отсутствуют на рынке. По крайней мере, их очень сложно достать», - рассказал иммунолог.

К середине октября в России от гриппа привились 35 млн человек. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в этом году темпы вакцинации обогнали показатели прошлого года. При этом россияне смогут сделать инъекции еще в течение 2,5 месяцев.

Как сообщало ОТР, противогриппозные вакцины поставляются в регионы за счет федерального бюджета. Ожидается, что программа охватит более 60% населения страны.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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