За сутки коронавирусом заболели 179 новосибирцев

В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Число случаев в диапазоне от 170 до 190 за день фиксируется уже довольно продолжительное время. При этом количество выздоровевших за сутки пациентов пока значительно уступает. Так, за прошедшее воскресенье победили болезнь 56 новосибирцев.

Всего с начала эпидемии число заболевших COVID-19 в регионе достигло 17 662, а число выздоровевших - 14 501. Скончались 596 пациентов, включая шестерых за последний день.

Как писали Sibnovosti.ru, ограничительные меры в Новосибирской области продлены до конца года. В регионе ежесуточно делается до 7 тыс. тестов на COVID-19.

«Вместе с возможностями лабораторий, не входящих в систему минздрава региона, это позволит увеличить ПЦР тестирование еще на 3,3 тыс. тестов в сутки», - говорится в сообщении правительства региона.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»