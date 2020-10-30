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В Новосибирской области свыше 17 тыс. случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:44 30 Октября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области превысило 17 тыс. Новые данные об эпидемиологической ситуации приведены в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

Согласно сообщению штаба, за минувшие сутки зарегистрировано еще 185 случаев. В результате их общее количество с начала эпидемии достигло 17 124. За то же время болезнь победили 14 230 новосибирцев (в том числе, 142 за последний день).

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщины в возрасте 62 года и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 583 человека», - привели данные о летальных исходах болезни в оперативном штабе.

Вчера министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объявил о том, что с 30 октября количество работников Единой регистратуры 124 увеличится вдвое - на 30 человек. Эта мера должна сократить время дозвона. Как писали Sibnovosti.ru, Новосибирская область получит дополнительно от федерального центра на борьбу с COVID-19 121 млн руб.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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