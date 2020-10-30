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Льготная ипотека оказалась не такой уж льготной

Главная Общество
Новосибирск
02:11 30 Октября 2020
россия, ипотека, программа, эксперты, мнение
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Российские власти решили продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Программа начала действовать весной  2020 года и должна была завершиться 1 ноября этого года. Власти признали ее эффективной и решили продлить еще на полгода.  Изначально лимит программы составлял 740 млрд рублей, а летом был повышен до 900 млрд рублей. В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20 до 15%.

Программа действительно востребована. «Программа очень эффективная, очень востребованная, показала себя действительно как очень удачный инструмент антикризисной политики», - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина  23 октября.

Как сообщил в конце августа гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, на тот момент россияне подали более 500 тыс заявлений на получение льготной ипотеки. При этом более 130 тыс кредитов на 360 млрд рублей уже одобрены. 

Чаще других ипотечные кредиты наряду с Москвой и Московской областью  берут в ЯНАО, Ханта-Мансийском автономном округе, Тюменской области, Чувашии, Башкортостане. Среди регионов Сибири, к примеру, к концу лета только в Красноярском крае динамика выдачи ипотек увеличилась на 7,9% по сравнению с 2019 годом.

Между тем, к началу осени льготная ипотека стала не такой и доступной, как в начале работы программы. Это обусловлено ростом цен на недвижимость.

«В условиях роста цен на недвижимость привлекательность льготной ипотеки стала меньше, так как по сути люди тратят такие же средства, что и до начала работы программы, а то и большие. По сути, рост цен девальвирует ее льготность и доступность», - сказал Sibnovosti.ru международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Средства регулирования здесь вряд ли возможны, так что ситуацию будет определять сам рынок», - добавил он.

Власти рассчитывают, что рост цент остановится в 2021 году, однако, это будет напрямую зависеть от спроса на рынке и объемов строительства нового жилья.

Фото yandex.ru

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