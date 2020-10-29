Рост числа заболевших коронавирусом новосибирцев остался на прежнем уровне

Число выздоровевших после COVID-19 новосибирских больных за минувшие сутки почти сравнялось с количеством новых случаев заражения. Очередные итоги развития эпидемиологической обстановки в области подвел региональный оперативный штаб.

Как указывается в его сегодняшней сводке, за последний день зарегистрировано 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело же 164 человека. С начала эпидемии эти показатели достигли, соответственно, 16 939 и 14 088. Число скончавшихся больных с COVID-19 выросло до 578 (плюс четыре за последний день).

Как писали Sibnovosti.ru, вчера новосибирский губернатор Андрей Травников заявил о том, что «с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе». Примерно о 180 новых случаях заболевания COVID-19 ежедневно оперативный штаб сообщает последние несколько суток.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области