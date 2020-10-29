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День рождения комсомола на «Первом интернациональном радио»

Главная Общество
Новосибирск
08:00 29 Октября 2020
радиостанция, программа, день
Автор: Sibnovosti.ru
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В честь Дня рождения комсомола 29 октября уже полюбившаяся слушателям ПИ FM специальная музыкальная рубрика «Опа, неожиданно!» на один день поменяет название и станет «Опа, неожиданно комсомольское!».

Каждый час с 8 утра и до 20:00 в эфире «Первого интернационального радио» будут звучать песни советской молодежи: «Марш высотников», «Наш паровоз», «И вновь продолжается бой», «Марш энтузиастов», «Если бы парни всей земли» - и другие главные песни комсомольцев.

Занимательным фактам из истории ВЛКСМ будут посвящены в этот день и новостные выпуски на Радио ПИ FM.

ПИ FM – российская федеральная радиостанция, входящая в состав холдинга «МКР-Медиа».  Впервые вышла в эфир 1 августа 2018 года.   В эфире радиостанции только русскоязычные музыкальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке. «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно услышать не только на эфирных радиочастотах во множестве городов России, но и в режиме реального времени на сайте pifm.ru, а также в мобильных приложениях для платформ Android и iOS.

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