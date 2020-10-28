Небо. Самолет. Covid.

Вряд ли сегодня найдется какая-то отрасль, которая не стала жертвой коронавируса. Исключение разве что составляют диджитал, в частности, онлайн-торговля и IT-технологии. Между тем, целый ряд отраслей оказался на грани коллапса – среди них и авиаотрасль, как в России, так и в мире в целом.

Международная ассоциация воздушного транспорта 27 октября опубликовала прогноз, согласно которому общая прибыль мировой авиационной отрасли в 2021 году снизится на 46%. Прогноз оказался более пессимистичным, чем ранее проведенный анализ, согласно которому выручка отрасли в 2021 году должна была сократиться на 29%. Причин для ухудшения прогноза несколько: обострение эпидемиологической ситуации, сохраняющееся закрытие границ и боязнь людей летать во время пандемии.

«Четвертый квартал 2020 года будет чрезвычайно сложным, и нет никаких свидетельств того, что первая половина 2021 года станет значительно лучше, если границы останутся закрытыми и будут действовать карантинные меры по прибытии», - заявил в этой связи генеральный директор ассоциации воздушного транспорта Александр де Жиньяк.

В России ситуация с авиаперевозками ничем не отличается от общемировой, даже где-то сложнее. На прошлой неделе российские авиаперевоздчики попросили правительство выделить им дополнительно 50 млрд рублей, так как ранее выделенных средств в размере более 24 млрд рублей оказалось недостаточно.

«В складывающихся обстоятельствах выделяемые властями средства могут только частично исправить ситуацию. Авиакомпаниям необходимо самим сокращать издержки и затраты, что сделать в условиях пандемии крайне непросто», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Авиаотрасль как в России, так и в мире в целом ждет долгое восстановление, которое напрямую зависит от ситуации с коронавирусом. Очевидно, что это не один год и даже не два», - сказал эксперт.

COVID-19 негативно влияет и на смежные отрасти, в частности, сами аэропорты и торговлю в них. Так, например, в Европе после частичного открытия границ и возобновления авиарейсов после первой волны коронавируса, часть торговых точек в аэропортах открылась, однако клиенты в них так и не вернулся.