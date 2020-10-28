28 октября
Новосибирск
погода -3 °C
77.55
 
€ 91.26
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Небо. Самолет. Covid.

Главная Общество
Новосибирск
12:52 28 Октября 2020
авиа, авиарейсы, вирус, ситуация, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вряд ли сегодня найдется какая-то отрасль, которая не стала жертвой коронавируса. Исключение разве что составляют диджитал, в частности, онлайн-торговля и IT-технологии. Между тем, целый ряд отраслей оказался на грани коллапса – среди них и авиаотрасль, как в России, так и в мире в целом.

Международная ассоциация воздушного транспорта 27 октября опубликовала прогноз, согласно которому общая прибыль мировой авиационной отрасли в 2021 году снизится на 46%. Прогноз оказался более пессимистичным, чем ранее проведенный анализ, согласно которому выручка отрасли в 2021 году должна была сократиться на 29%. Причин для ухудшения прогноза несколько: обострение эпидемиологической ситуации, сохраняющееся закрытие границ и боязнь людей летать во время пандемии.

«Четвертый квартал 2020 года будет чрезвычайно сложным, и нет никаких свидетельств того, что первая половина 2021 года станет значительно лучше, если границы останутся закрытыми и будут действовать карантинные меры по прибытии», - заявил в этой связи генеральный директор ассоциации воздушного транспорта Александр де Жиньяк.

В России ситуация с авиаперевозками ничем не отличается от общемировой, даже где-то сложнее. На прошлой неделе российские авиаперевоздчики попросили правительство выделить им дополнительно 50 млрд рублей, так как ранее выделенных средств в размере более 24 млрд рублей оказалось недостаточно.

«В складывающихся обстоятельствах выделяемые властями средства могут только частично исправить ситуацию. Авиакомпаниям необходимо самим сокращать издержки и затраты, что сделать в условиях пандемии крайне непросто», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Авиаотрасль как в России, так и в мире в целом ждет долгое восстановление, которое напрямую зависит от ситуации с коронавирусом. Очевидно, что это не один год и даже не два», - сказал эксперт.

COVID-19 негативно влияет и на смежные отрасти, в частности, сами аэропорты и торговлю в них. Так, например, в Европе после частичного открытия границ и возобновления авиарейсов после первой волны коронавируса, часть торговых точек в аэропортах открылась, однако клиенты в них так и не вернулся.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Купаться в Оренбургской области становится себе дороже

Купаться в Оренбургской области становится себе дороже

28 Октября 2020 г.
Вырос размер штрафов за купание в неположенных местах
Новости Новосибирска: Еще 346 человек стали жертвами COVID-19 в России

Еще 346 человек стали жертвами COVID-19 в России

28 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 16202 новых случая заражения COVID-19
Новости Новосибирска: Новосибирский губернатор: «Это осторожная надежда...»

Новосибирский губернатор: «Это осторожная надежда...»

28 Октября 2020 г.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 180 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: В России введен всеобщий масочный режим

В России введен всеобщий масочный режим

27 Октября 2020 г.
До этого регионы самостоятельно определяли меры по противодействию коронавирусу.
Новости Новосибирска: В России за сутки умерли 320 человек от коронавируса

В России за сутки умерли 320 человек от коронавируса

27 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 16550 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

27 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

26 Октября 2020 г.
Завершено обновление вокзальных комплексов на ряде железнодорожных станций
Новости Новосибирска: Пять человек погибло в новосибирском ДТП

Пять человек погибло в новосибирском ДТП

25 Октября 2020 г.
Микроавтобус Toyota Noah врезался в рейсовый автобус
Новости Новосибирска: Три сибирских региона избежали падения промпроизводства

Три сибирских региона избежали падения промпроизводства

23 Октября 2020 г.
Но в целом в СФО падение составило 4,4%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru