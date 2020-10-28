Купаться в Оренбургской области становится себе дороже

В Оренбургской области ввели крупные штрафы за купание в неположенных местах. Соответствующие поправки в региональный закон об административных штрафах утвердило сегодня законодательное собрание субъекта федерации.

Причиной принятия поправок стал рост числа несчастных случаев на оренбургских водоемах. С начала этого года в них утонуло около 50 человек.

«Плавание в необорудованных местах, заплыв за буйки, приближение в водоеме к катерам и лодкам грозит предупреждением или штрафом до 1 тыс. руб. Аналогичная сумма установлена и за купание на пляжах, в других местах массового отдыха в состоянии опьянения», - сообщил сайт заксобрания.

Кроме того, штраф за выезд и выход на лед под запрещающие знаки вырос до 2 тыс. руб. Исключение сделано только для служб, ответственных за безопасность жизни и здоровья.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области