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Еще 346 человек стали жертвами COVID-19 в России

Главная Общество
Новосибирск
15:11 28 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 16202 новых случая заражения COVID-19, 346 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе.

Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 553 976 заболевших.

Вылечились – 1 171 301 человек, умерли – 26 935.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области  выявлено 223 новых случая заболевания, 10 человек умерли.

В Красноярском крае – 279 новых случаев заражения, семь  человек умерли.

В Кемеровской области – 177 случаев, семь человек умерли.

В Новосибирской области - 180 новых случаев, пятеро скончались.

В Алтайском крае – 218 новых случаев, три человека скончались.

В Томской области – 196 новых случаев.  

В Омской области – 190 новых случаев.

В Республике Алтай – 144 случая заражения, Хакасии – 134, Тыве – 78.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 3670 за прошедшие сутки.

 

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