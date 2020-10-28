Еще 346 человек стали жертвами COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России было выявлено 16202 новых случая заражения COVID-19, 346 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 553 976 заболевших.
Вылечились – 1 171 301 человек, умерли – 26 935.
Ситуация в регионах Сибири
В Иркутской области выявлено 223 новых случая заболевания, 10 человек умерли.
В Красноярском крае – 279 новых случаев заражения, семь человек умерли.
В Кемеровской области – 177 случаев, семь человек умерли.
В Новосибирской области - 180 новых случаев, пятеро скончались.
В Алтайском крае – 218 новых случаев, три человека скончались.
В Томской области – 196 новых случаев.
В Омской области – 190 новых случаев.
В Республике Алтай – 144 случая заражения, Хакасии – 134, Тыве – 78.
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 3670 за прошедшие сутки.