Новосибирский губернатор: «Это осторожная надежда...»

За минувшие сутки региональный оперативный штаб насчитал в Новосибирской области 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Примерно на таком уровне данный показатель остается несколько последних дней.

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии достигло 16 761. Выздоровело за тот же срок 13 924 новосибирца. В том числе, 158 за последний день.

По данным регионального штаба, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего в регионе от коронавируса умерли 574 человека.

«Мы видим определенную стабилизацию – уже несколько дней количество инфицированных в Новосибирской области не растет, не растет количество госпитализированных пациентов. Это не прогноз, это осторожная надежда, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Потому, что подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и в наших клиниках и поликлиниках у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться», - заявил, в свою очередь, губернатор Андрей Травников сегодня в интервью «Вести Life».

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»