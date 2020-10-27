В России введен всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового скопления людей и транспорте. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня и вступает в силы с 28 октября 2020 года. До этого регионы самостоятельно определяли меры по противодействию коронавирусу.

Помимо этого, с завтрашнего дня запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23:00 до 06:00.

За прошедшие сутки в России было выявлено 16550 новых случаев заражения COVID-19, 320 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе.