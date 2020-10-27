В России за сутки умерли 320 человек от коронавируса

За прошедшие сутки в России было выявлено 16550 новых случаев заражения COVID-19, 320 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе.

Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 547 774 заболевших.

Вылечились – 1 158 940 человек, умерли – 26 589.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области выявлено 215 новых случаев заболевания, девять человек умерли.

В Красноярском крае – 277 новых случаев заражения, пять человек умерли.

В Кемеровской области – 175 случаев, пять человек умерли.

В Омской области – 191 новый случай, четыре человека скончались.

В Томской области – 190 новых случаев, четверо скончались.

В Новосибирской области - 183 новых случая, трое умерли.

В Алтайском крае – 214 новых случаев, один человек скончался.

В Республике Алтай – 147 случаев заражения, Хакасии – 128, Тыве – 75.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4312 за прошедшие сутки.