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В России за сутки умерли 320 человек от коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
15:01 27 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 16550 новых случаев заражения COVID-19, 320 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе.

Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 547 774 заболевших.

Вылечились – 1 158 940 человек, умерли – 26 589.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области  выявлено 215 новых случаев заболевания, девять человек умерли.

В Красноярском крае – 277 новых случаев заражения, пять  человек умерли.

В Кемеровской области – 175 случаев, пять человек умерли.

В Омской области – 191 новый случай, четыре человека скончались.

В Томской области – 190 новых случаев, четверо скончались.  

В Новосибирской области - 183 новых случая, трое умерли.

В Алтайском крае – 214 новых случаев, один человек скончался.

В Республике Алтай – 147 случаев заражения, Хакасии – 128, Тыве – 75.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4312 за прошедшие сутки.

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