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Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

Главная Общество
Новосибирск
12:58 27 Октября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области не снижается. Об этом говорят очередные данные регионального оперативного штаба.

Согласно сегодняшней сводке штаба, за минувшие сутки заболело еще 183 новосибирца. Общее число случаев с начала эпидемии достигло 16 581. Выздоровело за вчерашний день 115 пациентов (всего - 13 766).

«По состоянию на утро 26 октября в отделениях интенсивной терапии находятся 137 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 33 – на ИВЛ. Общее количество занятых реанимационных коек в инфекционных стационарах – 312», - сообщили о текущей ситуации в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Количество погибших также продолжает расти. В регионе скончались еще три женщины, а всего от коронавируса умерли 569 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, с 26 октября все новосибирские школьники ушли на двухнедельные каникулы.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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