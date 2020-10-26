Россия столкнулась с дефицитом иностранной рабочей силы

Пандемия коронавируса привела к нехватке иностранной рабочей силы в России. Причиной этому послужили ограничительные меры, закрытие границ и как следствие отъезд гастарбайтеров на родину.

Пока ситуация не критическая, но некоторые сектора сильно просели в период пандемии, в первую очередь, в Москве. Прежде всего, это касается строительства и услуг ЖКХ, где традиционно более дешевый труд мигрантов всегда был востребован. Оставила свой след пандемии и на услугах такси и доставки. Если последняя сфера активно росла в условиях самоизоляции и роста спроса на онлайн-покупки, то после снятия ограничительных мер в ней началось падение. Сегодня спрос на онлайн-покупки снова растет, однако курьеров не хватает. Похожая ситуация и сфере такси-перевозок. С серьезными проблемами столкнулись также заведения общепита, бьюти и фитнет индустрии. Нехватка кадров в этих сферах может достигнуть, по различным оценкам, до 40%.

«Мы видим резкое снижение количества соискателей из стран СНГ. Граждане России - подавляющее большинство создавших резюме на сервисе «Работа.ру» в 3 квартале. Таковых там сейчас 75%. На втором месте - граждане Киргизии (3%), на третьем - Узбекистана (2%). До пандемии мигранты заполняли порядка 20% вакансий», - прокомментировал ситуацию коммерческий директор сервиса «Работа.ру» (экосистема Сбер) Владимир Корицкий.

«Большинство россиян вряд ли захотят заполнить освободившиеся вакансии, так как они не соответствуют их финансовым ожиданиям, да и квалификация выше. Труд мигрантов всегда был дешевле и выгоднее работодателям. При этом в нынешних экономических реалиях последние, вряд ли, пойдут на увеличение зарплат», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Возможно, ситуацию могло бы несколько исправить перераспределение рабочей силы внутри регионов России, но это негативно скажется на самих регионах, во многих из которых работы и так не хватает», - сказал эксперт Sibnovosti.ru.

Коренным образом ситуация может измениться только после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, откроются границы, и гастарбатеры начнут возвращаться на заработки в Россию. Однако не факт, что к тому времени будет достаточно вакантных рабочих мест, так как в условиях кризиса многие компании, в первую очередь сферы торговли и услуг, могут закрыться.

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