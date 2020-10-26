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Одна пятая часть депутатов Госдумы переболела коронавирусом

Главная Общество
Новосибирск
15:06 26 Октября 2020
госдума, депутаты, вирус, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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Одна пятая часть депутатов Госдумы переболела коронавирусом, сообщил сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Володина, из 450 депутатов 91 перенес COVID-19. В настоящее время 38 депутатов продолжают лечение в больницах, один находится в реанимации, сообщает РИА Новости.

За прошедшие сутки в России было выявлено 17347 новых случаев заражения COVID-19, 219 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Предыдущий антирекорд по числу новых случаев заболевания был установлен 23 октября – 17340 заболевших за сутки.

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