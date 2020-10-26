В России установлен новый антирекорд по числу выявленных новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 17347 новых случаев заражения COVID-19, 219 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Предыдущий антирекорд по числу новых случаев заболевания был установлен 23 октября – 17340 заболевших за сутки.

Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 531 224 заболевших.

Вылечились – 1 146 096 человек, умерли – 26 269.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области выявлено 211 новых случаев заболевания, семь человек умерли.

В Омской области – 190 новых случаев, семь человек скончались.

В Красноярском крае – 274 новых случая заражения, шесть человек умерли.

В Новосибирской области - 177 новых случаев, шесть человек умерли.

В Алтайском крае – 210 новых случаев, пять человек скончались.

В Томской области – 184 новых случая заражения, Кемеровской области – 173, в Республике Алтай – 147, Хакасии – 123, Тыве – 72.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 5224 за прошедшие сутки.