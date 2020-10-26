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«Радио Сибирь» в Тюмени запустило новую программу о здоровье

Главная Общество
Новосибирск
14:05 26 Октября 2020
радиостанция, программа, здоровье, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Самая молодая  радиостанция в Тюмени, начавшая свое вещание 1 сентября 2020 года на частоте 92,8 FM, запускает новую программа «Пятиминутка здоровья».

Четыре раза в неделю жители Тюмени узнают много полезной и актуальной информации о том, как заботиться о своем организме, как укрепить иммунитет, когда необходимо делать прививки и многое другое.

Программа состоит из трех блоков. В рубрике «Что за новости?» слушатели узнают актуальные новости здравоохранения Тюменской области. «Не смеха ради, а пользы для…» - это полезные советы, которые помогут легче перенести сезон простуды и поддержать иммунитет в тонусе. В рубрике «Имеете право» рассказывается, на что жители Тюмени имеют право в области здравоохранения и как необходимо действовать в той или иной ситуации, связанной с риском для здоровья.

Передача получила положительный отклик Департамента здравоохранения Тюменской области, который теперь на регулярной основе размещает выпуски «Пятиминутки здоровья» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».  

Радио Сибирь — информационно-музыкальная радостанция, которая уже 27 лет вещает в крупнейших городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также имеет охват более 6 млн. человек. Принадлежит холдингу МКР-медиа. В каждом городе вещания работает собственная служба информации, которая подготавливает к эфиру десятки выпусков новостей.  Музыкальное наполнение эфира — самая популярная музыка как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

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