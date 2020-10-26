За сутки коронавирусом заболели 177 новосибирцев

В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это примерно втрое больше количество выздоровевших за день пациентов.

Согласно сегодняшней сводке регионального оперативного штаба, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 16 398. Выздоровел же за этот срок 13 651 новосибирец.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет и 74 года, и женщины, им было 64 года, 72 года, 86 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек», - отметили также в оперативном штабе.

В конце минувшей недели министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области объявило об усилении мер по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Областной минздрав, в свою очередь, сообщило о синхронизации действий скорой помощи и поликлиник при обращениях пациентов.

Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области