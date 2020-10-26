Иностранцы смогут попасть в Новосибирск по электронной визе

Правительство РФ утвердило перечень пограничных пунктов, которые иностранцы смогут пересечь по электронной визе. В их числе два погранпункта, которые находятся в сибирских аэропортах.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый порядок пересечения границы вводится с 1 января 2021 года. Электронную визу можно будет предъявить в международных аэропортах Новосибирска и Красноярска.

«Электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с восьми до 16 дней», - говорится в пояснении к документу, размещенному на сайте российского правительства.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году. В частности, с 1 февраля 2020 года в Россию можно было въехать по электронной визе через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае. Аналогичный режим действует в международном аэропорту Улан-Удэ. При этом иностранцы не могли покидать пределы этих регионов.

Фото: Андрей Нейман/сайт АО «Аэропорт Толмачево»