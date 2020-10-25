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Число жертв COVID-19 в России превысило 26 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
14:53 25 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 16710 новых случаев  заражения COVID-19, 229 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 513 877 заболевших.

Вылечились – 1 138 522 человека, умерли – 26 050.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области  выявлено 208 новых случаев заболевания, девять   человек умерли.

В Красноярском крае – 271 новый случай заражения, пять  человек умерли.

В Алтайском крае – 207 новых случаев, три человека скончались.

В Новосибирской области - 181 новый случай, три человека умерли.

В Томской области – 187 заболевших, один человек скончался.

В Республике Алтай – 192 новых случая заражения, в Омской области – 189,  Кемеровской области – 174, Хакасии – 119, Тыве – 69.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4455 за прошедшие сутки.

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