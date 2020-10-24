В Республике Алтай и Новосибирской области COVID-19 распространяется быстрее, чем в других регионах Сибири. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Эти два региона вошли в категорию субъектов России, где коронавирус распространяется быстрее всего. Также в этот список входят Бурятия, Чукотка, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

За прошедшие сутки в России было выявлено 16521 новый случай заражения COVID-19, 296 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 497 167 заболевших.

Вылечились – 1 130 818 человек, умерли – 25 821.