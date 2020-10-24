В России за сутки выявлено более 16,5 тыс новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 16521 новый случай заражения COVID-19, 296 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 497 167 заболевших.
Вылечились – 1 130 818 человек, умерли – 25 821.
Ситуация в регионах Сибири
В Алтайском крае – 206 новых случаев, восемь человек умерли.
В Иркутской области выявлен 201 новый случай заболевания, восемь человек умерли.
В Кемеровской области – 177 случаев, шесть человек скончались.
В Красноярском крае – 268 новых случаев заражения, пять человек умерли.
В Омской области – 185 новых случаев заболевания, пять человек скончались.
В Новосибирской области - 179 новых случаев, пять человек умерли.
Тыве – 80 новых заболевших, один человек умер.
В Республике Алтай – 292 новых случая заражения, в Томской области – 190, Хакасии – 115. .
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4453 за прошедшие сутки.