В России за сутки выявлено более 16,5 тыс новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 16521 новый случай заражения COVID-19, 296 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 497 167 заболевших.

Вылечились – 1 130 818 человек, умерли – 25 821.

Ситуация в регионах Сибири

В Алтайском крае – 206 новых случаев, восемь человек умерли.

В Иркутской области выявлен 201 новый случай заболевания, восемь человек умерли.

В Кемеровской области – 177 случаев, шесть человек скончались.

В Красноярском крае – 268 новых случаев заражения, пять человек умерли.

В Омской области – 185 новых случаев заболевания, пять человек скончались.

В Новосибирской области - 179 новых случаев, пять человек умерли.

Тыве – 80 новых заболевших, один человек умер.

В Республике Алтай – 292 новых случая заражения, в Томской области – 190, Хакасии – 115. .

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4453 за прошедшие сутки.