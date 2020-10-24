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В России за сутки выявлено более 16,5 тыс новых случаев COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
15:13 24 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 16521 новый случай  заражения COVID-19, 296 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 497 167 заболевших.

Вылечились – 1 130 818 человек, умерли – 25 821.

Ситуация в регионах Сибири

В Алтайском крае – 206 новых случаев, восемь человек умерли.

В Иркутской области  выявлен 201 новый случай заболевания, восемь  человек умерли.

В Кемеровской области – 177 случаев, шесть человек скончались.

В Красноярском крае – 268 новых случаев заражения, пять  человек умерли.

В Омской области – 185 новых случаев заболевания, пять человек скончались.

В Новосибирской области - 179 новых случаев, пять человек умерли.

Тыве – 80 новых заболевших, один человек умер.

В Республике Алтай – 292 новых случая заражения, в Томской области – 190, Хакасии – 115. .

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4453 за прошедшие сутки.

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