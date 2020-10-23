В регионах столкнулись с нехваткой врачей и медицинского персонала из-за эпидемии коронавируса

В регионах не хватало врачей и до эпидемии коронавируса, рассказал в эфире «Общественного российского телевидения» медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Брандт,

«В стране, где работа врача оценивается чуть дороже (и то, может быть, только последние пару лет), чем рядового сотрудника банка, очевидно, что это будет приводить к недостатку врачей. Если во всем мире врач – это одна из самых высокооплачиваемых профессий, то в России – одна из самых низкооплачиваемых», - отметил он.

По его словам, было невозможно за три месяца подготовить больше медиков, чем было в первую волну эпидемии, и итог вполне ожидаем. Большое количество врачей сосредоточены в крупных городах и в больших клиниках.

Эксперт напомнил, что в 85% случаев коронавирусная инфекция не требует наблюдения врача. Конечно, это не касается людей старше 65 лет, пациентов, имеющих определенные заболевания и страдающих отдышкой, а также тех, у кого температура не сбивается простыми способами в виде нестероидных противовоспалительных средств более пяти дней. Еще одно показание - насыщение крови кислородом ниже, чем 93–94%. Если же у человека просто плохое самочувствие и всех этих показаний нет, то в больнице ему делать нечего, подчеркнул Брандт.

«Самое правильное – это соблюдать все-таки понимание того, когда нужна действительно скорая помощь, а когда нужна госпитализация. К сожалению, у людей действительно есть элементы паники, и они считают, что если выявлен коронавирус, то человек должен находиться в больнице», - заметил он.

В свою очередь, академик РАН, заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский напомнил, что в стране всегда была проблема недостаточно эффективной системы здравоохранения. По его словам, основная причина сложившейся ситуации в плохом финансировании здравоохранения.

«Нам надо закладывать такой потенциал здравоохранения на случай непредвиденных ситуаций, эпидемий, землетрясений, стихийных бедствий. То есть надо быть готовым. Те же частные клиники мобилизовать и всяких других докторов, которые вместо медицины сидят в офисах и пишут бумажки. То есть должна быть законодательная база на такие чрезвычайные ситуации», - рассказал эксперт.

Он также отметил ошибки в подготовке медиков. По его словам, многие врачи уходят из медицины на более высокооплачиваемую работу, и их мобилизовать уже не получается.