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Ежесуточный прирост больных COVID-19 в России впервые превысил 17 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
15:10 23 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 17 340 новых случаев  заражения COVID-19, 283 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 480 646 заболевших.

Вылечились – 1 119 251 человек, умерли – 25 525.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области  выявлено 195 новых случаев заболевания, девять  человек умерли.

В Томской области – 184 случая заражения, пять человек скончались.

В Омской области – 181 новый случай заболевания, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 259 случаев заражения, четыре человека умерли.

В Новосибирской области - 175 новых случаев, четыре человека умерли.

В Кемеровской области – 175 случаев, четыре человека скончались.

В Алтайском крае – 204 новых случая, два человека умерли.

В  Республике Алтай – 219 новых случаев заражения, Хакасии – 107, Тыве – 78.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 5478 за прошедшие сутки.

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