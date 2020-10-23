Ежесуточный прирост больных COVID-19 в России впервые превысил 17 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 17 340 новых случаев заражения COVID-19, 283 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 480 646 заболевших.

Вылечились – 1 119 251 человек, умерли – 25 525.

Ситуация в регионах Сибири

В Иркутской области выявлено 195 новых случаев заболевания, девять человек умерли.

В Томской области – 184 случая заражения, пять человек скончались.

В Омской области – 181 новый случай заболевания, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 259 случаев заражения, четыре человека умерли.

В Новосибирской области - 175 новых случаев, четыре человека умерли.

В Кемеровской области – 175 случаев, четыре человека скончались.

В Алтайском крае – 204 новых случая, два человека умерли.

В Республике Алтай – 219 новых случаев заражения, Хакасии – 107, Тыве – 78.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 5478 за прошедшие сутки.