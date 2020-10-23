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Новосибирские аптеки получат антибиотики

Главная Общество
Новосибирск
14:16 23 Октября 2020
поставки, мэр, лекарство
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал к следующей неделе улучшить ситуацию с доступностью антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках. Дефицит образовался из-за повышенного спроса на эти лекарства.

Сегодня глава города выступил на официальном канале городской администрации в youtube.com. По его словам, муниципальная аптечная сеть во время эпидемии несет «колоссальную нагрузку».

«Надеюсь, что быстрая реакция позволит к следующей неделе напряжение из-за дефицита снизить», - сказал мэр (цитата по ТАСС).

Информагентство со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Елену Аксенову сообщило о том, что дополнительная поставка препаратов ожидается в ближайшие дни. Речь идет, прежде всего, об азитромицине и офлоксацине.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в прошлые выходные депутаты законодательного собрания Кемеровской области и их помощники проверили наличие лекарств, используемых в лечении коронавируса, в почти 700 аптеках. Как выяснилось, левофлоксацин был в продаже в 18,2%  от общего количества проверенных аптек, гидроксихлорохин – в 13,1%, фавипиравир – в 11,5%.

Фото: сайт МП «Новосибирская аптечная сеть»

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