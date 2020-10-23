В Новосибирской области обновили статистику заболевания COVID-19

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области начало снижаться. Но, тем не менее, оно по-прежнему значительно превышает количество выздоровевших пациентов.

Согласно сообщению регионального оперативного штаба, за последний день зарегистрировано 175 новых случаев заражения. Их общее число с начала эпидемии достигло 15 861 и, скорее всего, по итогам 23 октября превысит отметку в 16 тыс. Выздоровело же за минувшие сутки 98 человек (всего - 13 451).

«Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 552 человека», - отметили в оперативном штабе.

Ранее два дня подряд сообщалось о не менее 180 случаях заражения за сутки.

Для сравнения, в Кемеровской области за последний день зарегистрировано 177 новых случаев заражения. В результате их общее количество превысило 14 тыс. В Алтайском крае за последний день умерли 12 пациентов, а общее число случаев заболевания достигло 17 510.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области