Зеленый пигмент на мусорном полигоне в Новосибирске признан безвредным

Зеленый пигмент, обнаруженный на новосибирском мусорном полигоне «Левобережный», не наносит вреда окружающей среде. Итоги исследования подвели в мэрии Новосибирска.

Загрязнения зеленого цвета были обнаружены в ходе мониторинга полигона, который проводят муниципальный комитет охраны окружающей среды и МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству». Пробы специалисты взяли 15 октября.

«В настоящее время пигменты применяются для ручной колеровки алкидных, масляных, водно-дисперсионных красок и хорошо растворяются в воде», - отметили в пресс-центре мэрии.

Полигоном «Левобережный», расположенным в левобережной части города, управляет МУП «Спецавтохозяйство». Его сотрудники провели уборку и зачистку территории, утилизацию загрязненного грунта.

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