Новосибирский штаб подсчитал количество случаев заболевания COVID-19 за сутки

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области вторые сутки не опускается ниже отметки 180. Последние данные приведены в сообщении регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки заболело 180 человек (всего с начала эпидемии - 15 686). Выздоровело же 94 пациента (всего - 13 353). В сводке оперативного штаба указывается, что за последний день скончались еще шесть пациентов, таким образом, число летальных исходов достигло 548.

«Более 2,7 тыс. жителей области, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, получат дополнительные профессиональные навыки в рамках федеральной программы. Первые 600 новосибирцев уже приступили к обучению», - сообщили сегодня в министерстве образования Новосибирской области.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области