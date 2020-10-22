22 октября
Новосибирск
погода +10 °C
77.03
 
€ 91.34
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Число жертв COVID-19 в России превысило 25 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
14:52 22 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки в России было выявлено 15 971 новый случай  заражения COVID-19, 290 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 463 306 заболевших.

Вылечились – 1 107 988 человек, умерли – 25 242.

Ситуация в регионах Сибири

В Алтайском крае – 203 новых случая, восемь человек умерли.

В Иркутской области  выявлено 183 новых случая заболевания, восемь человек умерли.

В Новосибирской области - 180 новых случаев, шесть человек умерли.

В Омской области – 179 новых случаев заболевания, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 248 случаев заражения, три человека умерли.

Тыва – 61 человек заболел, трое умерли.

В Кемеровской области – 176 новых случая, два человека скончались.

В Томской области – 180 случаев заражения, Республике Алтай – 159, Хакасии – 99.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4413 за прошедшие сутки.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Лещ, арбузы, пирожки: Оренбургская область представила бренды на конкурс «Вкусы России»

Лещ, арбузы, пирожки: Оренбургская область представила бренды на конкурс «Вкусы России»

21 Октября 2020 г.
Итоги конкурса минсельхоз РФ подведет в декабре 2020 года
Новости Новосибирска: Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 186 за сутки

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 186 за сутки

21 Октября 2020 г.
Это новый рекорд
Новости Новосибирска: Новосибирская область: ученикам продлят каникулы, рестораны закроют на ночь

Новосибирская область: ученикам продлят каникулы, рестораны закроют на ночь

21 Октября 2020 г.
В регионе приняты новые меры для борьбы с распространением COVID-19
Новости Новосибирска: Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил более 16 тыс человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил более 16 тыс человек

20 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 16 319 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики»

В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики»

20 Октября 2020 г.
В 30-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики».
Новости Новосибирска: Региональный штаб сообщил о росте числа заболевших COVID-19 новосибирцев

Региональный штаб сообщил о росте числа заболевших COVID-19 новосибирцев

20 Октября 2020 г.
В регионе зарегистрировано еще шесть летальных исходов болезни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

20 Октября 2020 г.
Это поражение стало для новосибирцев уже шестым подряд
Новости Новосибирска: Дефицит новосибирского областного бюджета увеличится на 65%

Дефицит новосибирского областного бюджета увеличится на 65%

21 Октября 2020 г.
Проект документа представлен на заседании правительства региона
Новости Новосибирска: «Новосибирск» остался на первом месте в четвертой группе ПФЛ

«Новосибирск» остался на первом месте в четвертой группе ПФЛ

19 Октября 2020 г.
Новосибирский и барнаульский клубы провели очередные матчи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru