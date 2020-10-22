Число жертв COVID-19 в России превысило 25 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 15 971 новый случай заражения COVID-19, 290 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 463 306 заболевших.

Вылечились – 1 107 988 человек, умерли – 25 242.

Ситуация в регионах Сибири

В Алтайском крае – 203 новых случая, восемь человек умерли.

В Иркутской области выявлено 183 новых случая заболевания, восемь человек умерли.

В Новосибирской области - 180 новых случаев, шесть человек умерли.

В Омской области – 179 новых случаев заболевания, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 248 случаев заражения, три человека умерли.

Тыва – 61 человек заболел, трое умерли.

В Кемеровской области – 176 новых случая, два человека скончались.

В Томской области – 180 случаев заражения, Республике Алтай – 159, Хакасии – 99.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4413 за прошедшие сутки.