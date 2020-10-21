21 октября
Новосибирск
погода +8 °C
77.03
 
€ 91.34
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Лещ, арбузы, пирожки: Оренбургская область представила бренды на конкурс «Вкусы России»

Главная Общество
Новосибирск
18:48 21 Октября 2020
продукты, конкурс, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Оренбургская область представила на первый национальный конкурс «Вкусы России» пять брендов. Конкурс проводит министерство сельского хозяйства РФ, чтобы раскрыть потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

В числе этих брендов «Соль-Илецкие арбузы», выращенные в городе Соль-Илецке, который  имеет официальный статус арбузной столицы России. В оренбургском пакете также представлен «Ириклинский лещ». Эту рыбу ловят в самом большом водохранилище региона – Ириклинском.

Компанию им составят «Старогородские пирожки» из Орска, «Бузулукский сыр», а также  мармелад «Капитанская дочка», который изготавливается на основе черной смородины. В Орске в 2015 году открыли памятник старогородскому пирожку.

По данным портала правительства Оренбургской области, конкурс «Вкусы России» станет первым этапом масштабной программы продвижения региональной продукции. Его итоги подведут в декабре 2020 года.

Фото: официальный портал мэрии Орска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 186 за сутки

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 186 за сутки

21 Октября 2020 г.
Это новый рекорд
Новости Новосибирска: Новосибирская область: ученикам продлят каникулы, рестораны закроют на ночь

Новосибирская область: ученикам продлят каникулы, рестораны закроют на ночь

21 Октября 2020 г.
В регионе приняты новые меры для борьбы с распространением COVID-19
Новости Новосибирска: Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил более 16 тыс человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил более 16 тыс человек

20 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 16 319 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики»

В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики»

20 Октября 2020 г.
В 30-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики».
Новости Новосибирска: Региональный штаб сообщил о росте числа заболевших COVID-19 новосибирцев

Региональный штаб сообщил о росте числа заболевших COVID-19 новосибирцев

20 Октября 2020 г.
В регионе зарегистрировано еще шесть летальных исходов болезни
Новости Новосибирска: Утверждены даты проведения всероссийского турнира по каратэ в Новосибирске

Утверждены даты проведения всероссийского турнира по каратэ в Новосибирске

20 Октября 2020 г.
Кубок маршала Покрышкина стартует 30 октября и завершится 1 ноября
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

16 Октября 2020 г.
Областное правительство выделило дополнительные средства из резервного фонда
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив-2» отстранили от игр на две недели

Новосибирский волейбольный «Локомотив-2» отстранили от игр на две недели

16 Октября 2020 г.
Решение принято по предписанию Роспотребнадзора
Новости Новосибирска: Задержаны родители трех погибших на пожаре детей в Новосибирской области

Задержаны родители трех погибших на пожаре детей в Новосибирской области

16 Октября 2020 г.
Семья жила в самодельной постройке на территории дачного общества
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru