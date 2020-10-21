Лещ, арбузы, пирожки: Оренбургская область представила бренды на конкурс «Вкусы России»

Оренбургская область представила на первый национальный конкурс «Вкусы России» пять брендов. Конкурс проводит министерство сельского хозяйства РФ, чтобы раскрыть потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

В числе этих брендов «Соль-Илецкие арбузы», выращенные в городе Соль-Илецке, который имеет официальный статус арбузной столицы России. В оренбургском пакете также представлен «Ириклинский лещ». Эту рыбу ловят в самом большом водохранилище региона – Ириклинском.

Компанию им составят «Старогородские пирожки» из Орска, «Бузулукский сыр», а также мармелад «Капитанская дочка», который изготавливается на основе черной смородины. В Орске в 2015 году открыли памятник старогородскому пирожку.

По данным портала правительства Оренбургской области, конкурс «Вкусы России» станет первым этапом масштабной программы продвижения региональной продукции. Его итоги подведут в декабре 2020 года.

Фото: официальный портал мэрии Орска