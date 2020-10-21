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Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 186 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
13:34 21 Октября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Темп распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области поставил очередной рекорд. За минувшие сутки зарегистрировано 186 новых случаев заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, общее число случаев с начала эпидемии достигло 15 506. За последний день выписаны после болезни 92 новосибирца (всего - 13 259).

«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 64 года, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 542 человека», - отметили в оперативном штабе, добавив, что в отделениях интенсивной терапии медучреждений региона находятся 123 человека.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области приняты новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 26 октября в школах начнутся каникулы, которые продлятся две недели. Кроме того, в ночное время запрещена работа заведений общественного питания.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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