Новосибирская область: ученикам продлят каникулы, рестораны закроют на ночь

В Новосибирской области приняты новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О них было объявлено сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Одна из мер касается порядка обучения в школах. 26 октября в них начнутся каникулы, которые продлятся две недели и завершатся только 9 ноября.

«В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы», - уточнили в правительстве Новосибирской области.

Согласно другому решению штаба, запрещается работа заведений общественного питания и ночных клубов с 24:00 до 8:00. Исключение сделано для заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Как писали Sibnovosti.ru, в последние недели в Новосибирской области наблюдается рост темпа распространения COVID-19. Данных за последние сутки еще нет. Вчера оперативный штаб сообщил о 169 новых случаев заболевания за день.

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