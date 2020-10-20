Эксперты отмечают изменения в трудовых настроениях россиян

Эксперты все чаще отмечают изменения в трудовых настроениях и условиях работы россиян, причиной которых стал коронавирус.

Так, о новом трудовом тренде рассказал в ходе онлайн-конференции Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

По его словам, во время пандемии значительное количество молодых людей или относительно молодых, которые приезжали покорять Москву и другие крупные регионы и преуспели в этом (но не успели обзавестись жильем и семьей) на время пандемии вернусь в регионы. Они продолжали работать удаленно на Москву, но при этом «получили на местном рынке интересные предложения, которые подтолкнули их в тому, чтобы не работать на центральных, федеральных работодателей, а работать на местный бизнес». «Это дает совершенно уникальный шанс российским регионам, так как до этого Москва высасывала самые интересные кадры», - сказал Захаров.

«Выявленный тренд подтверждает, что в трудовых, географических настроениях и устремлениях россиян происходят определенные сдвиги. Несмотря на то, что Москва остается главным центром притяжения, все больше жителей страны начинают смотреть шире и искать новые возможности, в том числе в регионах», - сказал Sibnovosti.ru международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

По его словам, во многом к этому подтолкнула пандемия коронавируса, люди стали больше заботься о своем здоровье, которое в условиях мегаполиса подвержено большим рискам.

Напомним, в прошлом месяце Urban Land Institute опубликовал исследование, согласно которому, в последние три года из столицы начал происходить отток людей. Говорить об этом как устоявшемся тренде пока преждевременно, но то, что люди стали чаще покидать Москву или задумываются о такой возможности – определенно.

Также Алексей Захаров отметил, что в складывающихся обстоятельствах «нужна новая организация офисного пространства». По его словам, офисы стоят пустые, цены на офисную недвижимость упали и никогда больше не вернутся к предыдущим значениям.

«Для нас было неожиданным, как быстро шло восстановление рынка труда. Как только все основные ограничения были сняты, работодатели кинулись на рынок труда и очень активно себя там вели, что отразилось на индексе их активности, который во второй половине августа – начале сентября уже превысил докризисные значения», - рассказал президент Superjob.ru.

Фото yandex.ru