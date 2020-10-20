Суточные прирост заболевших COVID-19 в России составил более 16 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 16 319 новых случаев заражения COVID-19, 269 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 431 635 заболевших.
Вылечились – 1 085 608 человек, умерли – 24 635.
Ситуация в регионах Сибири
Тыва – 60 человек заболели, семь умерли.
В Красноярском крае – 265 случаев заражения, шесть человек умерли.
В Новосибирской области за сутки выявлено 184 новых случая, шесть человек умерли.
В Кемеровской области – 177 новых случая, четыре человека скончались.
В Омской области – 173 новых случая заболевания, четыре человека скончались.
В Алтайском крае – 305 новых случаев, один человек умер.
.В Иркутской области – выявлено 177 новых случаев заболевания, Республика Алтай – 197, Томская область – 174, Хакасия – 86.
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4999 за прошедшие сутки.