В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики»

В 30-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудили с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института Латинской Америки, директором центра стран БРИКС МГИМО, профессором кафедры истории и политики стран Европы и Америки Московского государственного института международных отношений Людмилой Окуневой книгу «Новая краткая история Мексики».

Рассматриваем исторические закономерности и особенности становления самосознания народа Мексики; анализируем отношения между Мексикой и США в разные исторические периоды; всматриваемся в историю Мексики глазами национальных лидеров прошедших эпох.