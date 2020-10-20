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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Новая краткая история Мексики»

Главная Общество
Новосибирск
15:05 20 Октября 2020
телевидение, программа, книга, история
Автор: Sibnovosti.ru
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В 30-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудили с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института Латинской Америки, директором центра стран БРИКС МГИМО, профессором кафедры истории и политики стран Европы и Америки Московского государственного института международных отношений Людмилой Окуневой книгу «Новая краткая история Мексики».

Рассматриваем исторические закономерности и особенности становления  самосознания народа Мексики; анализируем отношения между Мексикой и США в разные исторические периоды; всматриваемся  в историю Мексики глазами национальных лидеров прошедших эпох.

 

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