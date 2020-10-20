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Региональный штаб сообщил о росте числа заболевших COVID-19 новосибирцев

Главная Общество
Новосибирск
14:36 20 Октября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Рост распространения COVID-19 в Новосибирской области не прекратился. Об этом говорят сегодняшние данные регионального оперативного штаба.

Согласно последней сводке, за минувшие сутки в области зарегистрировано 169 новых случаев заболевания. Общее их количество с начала эпидемии достигло 15 305. За последний день выздоровели после коронавирусной инфекции 86 новосибирских пациентов (всего - 13 167).

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет и 74 года, и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 539 человек», - представили новые данные в оперативном штабе.

Сегодня министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил о том, что в связи с распространением COVID-19 полностью приостановлена деятельность одной школы в Краснозерском районе регионе, частично - 31 школы и 62 дошкольных учреждений.

До 25 октября приостановлен показ спектаклей в театре «Красный факел». До 27 октября – в театре «Глобус», который перенес спектакли на декабрь и январь.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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