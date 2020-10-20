Утверждены даты проведения всероссийского турнира по каратэ в Новосибирске

В Новосибирске пройдут всероссийские соревнования по каратэ Кубок маршала Покрышкина. О проведении турнира говорится в постановлении губернатора Новосибирской области.

В документе идет речь о создании организационного комитета для проведения турнира. Он состоится с 30 октября по 1 ноября. Председателем оргкомитета назначен вице-губернатор Сергей Нелюбов. Постановление вышло 19 октября.

«Организационному комитету в недельный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина», - говорится в одном из его пунктов.

Турнир проводится в Новосибирске с 2004 года. На сайте ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ» указывается, что в этом году соревнования со 150 участниками первоначально планировалось провести в первой половине октября. Бои пройдут в четырех возрастных категориях. Самая младшая – 12-13 лет.

Фото: ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ»