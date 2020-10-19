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Полис ОСАГО теперь можно купить в маркетплейсах

Главная Общество
Новосибирск
15:39 19 Октября 2020
закон, страхование, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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В России полис ОСАГО теперь можно приобрести в маркетплейсах - специальных финансовых платформах, где автовладелец может сравнить условия приобретения страховки в разных компаниях. Это стало возможным в вступлением в силу поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Отмечается, что стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании. При этом за оформление страховки маркетплейс не будет взимать комиссию.

Ранее ОТР сообщало, что с 1 октября в России вернули старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Так, если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать всё за свой счет.

Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

Фото: pixabay.com

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