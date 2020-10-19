В Новосибирской области COVID-19 ускорил разбег

Эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области ухудшается. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 157 новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно статистическим данным, приведенным региональным оперативным штабом, общее количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии перешагнуло отметку в 15 тыс. и достигло 15 136.

Число выздоровевших пациентов за последний день значительно меньше - 48. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии новосибирских медучреждений находятся 122 человека.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека», - сообщили также в оперативном штабе.

В других регионах Западной Сибири число новых заболевших также высоко. Например, в Кемеровской области зарегистрировано 177 новых случаев (всего – 13 294), в Алтайском крае – 185 (16 593).

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области