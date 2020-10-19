19 октября
Новосибирск
погода +3 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области COVID-19 ускорил разбег

Главная Общество
Новосибирск
14:43 19 Октября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области ухудшается. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 157 новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно статистическим данным, приведенным региональным оперативным штабом, общее количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии перешагнуло отметку в 15 тыс. и достигло 15 136.

Число выздоровевших пациентов за последний день значительно меньше - 48. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии новосибирских медучреждений находятся 122 человека.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека», - сообщили также в оперативном штабе.

В других регионах Западной Сибири число новых заболевших также высоко. Например, в Кемеровской области зарегистрировано 177 новых случаев (всего – 13 294), в Алтайском крае – 185 (16 593).

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Полис ОСАГО теперь можно купить в маркетплейсах

Полис ОСАГО теперь можно купить в маркетплейсах

19 Октября 2020 г.
Вступили в силу поправки к закону об ОСАГО
Новости Новосибирска: Россияне рассказали о своем отношении к «удаленке»

Россияне рассказали о своем отношении к «удаленке»

17 Октября 2020 г.
«За» работу в удаленном режиме проголосовали 32% респондентов, а «против» - 68%.
Новости Новосибирска: В России установлен абсолютный антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки

В России установлен абсолютный антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки

16 Октября 2020 г.
а прошедшие сутки в России было выявлено 15 150 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: У будущего новосибирского парка в пойме Каменки сохранят общественную парковку

У будущего новосибирского парка в пойме Каменки сохранят общественную парковку

16 Октября 2020 г.
Общая территория парка составит 22 га
Новости Новосибирска: Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

16 Октября 2020 г.
Областное правительство выделило дополнительные средства из резервного фонда
Новости Новосибирска: В Оренбург со своим платком

В Оренбург со своим платком

15 Октября 2020 г.
Олег Кононенко подарил региону пуховый платок, с которым летал в космос
Новости компаний
14/10
Когда подорожает ОСАГО в 2020 году: последние новости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Задержаны родители трех погибших на пожаре детей в Новосибирской области

Задержаны родители трех погибших на пожаре детей в Новосибирской области

16 Октября 2020 г.
Семья жила в самодельной постройке на территории дачного общества
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

15 Октября 2020 г.
Голкипер команды Николай Цыган не пропускает уже четыре матча подряд
Новости Новосибирска: В Оренбурге тянет прогуляться

В Оренбурге тянет прогуляться

14 Октября 2020 г.
Завершилась работа над культурно-событийной программой исторического центра города
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru