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Россияне рассказали о своем отношении к «удаленке»

Главная Общество
Новосибирск
01:35 17 Октября 2020
россияне, работа, опрос, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе опроса в эфире «Общественного телевидения Россия» россияне ответили на вопрос об их отношении к удаленному режиму работы в условиях пандемии.

«За» работу в удаленном режиме проголосовали 32% респондентов, а «против» - 68%.

Так, программист Юрий Мезин, который работал в Шанхае, Петербурге, а теперь в Сочи, рассказал, что для работы ему важен только интернет, а также пришлось перевезти все компьютеры, клавиатуру, мышки, системный блок и докупить удобный стол. Из Петербурга он переехал месяц назад, хотя компания работает на «удаленке» уже с марта.

«Здесь довольно солнечно, море, тепло, здесь практически не бывает минуса - поэтому решил перезимовать здесь», - рассказал он.

График тоже поменялся - иногда рабочий день начинается с 11, а иногда приходится подключаться и ночью.

Жительница Благовещенска Ольга Плющ - инженер отдела по работе с сетевыми организациями филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» сказала, что ей на удаленке непривычно, но и плюсы получается найти.

«Возможность поспать с утра, потому что времени тратится меньше на подготовку к работе, наведение причёски, макияжа, выбрать, что надеть, быстренько собраться, ну и плюс дорога, конечно, время занимает, поэтому поспать удаётся подольше», - заметила она.

Декан физического факультета в Ярославском государственном университете Игорь Огнев по-прежнему приходит в родные стены. На дистанционку вышли студенты, но не преподаватели. Из дома преподавать не выходит - лекции по-прежнему ведут в университете, записывая на видео.

«Мы ведём ещё запись и потом выкладываем на ютьюбе эти лекции, то есть студенты, которые отсутствовали, могут посмотреть. Если что-то студент не понял, он всегда может загрузить это видео и ещё раз посмотреть отдельные моменты», - рассказал Игорь Огнев.

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