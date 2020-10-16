16 октября
Новосибирск
погода +6 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В России установлен абсолютный антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
15:04 16 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки в России было выявлено 15 150 новых случаев  заражения COVID-19, 232 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 369 313 заболевших.

Вылечились – 1 056 582 человека, умерли – 23 723.

В Кемеровской области – 175 новых случаев, семь человек скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 129 новых случаев, шесть человек умерли.

Томская область - 180 заболевших, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 212 случаев заражения, четыре человека умерли.

В Омской области – 165 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.

В Алтайском крае – 181 новый случай, три человека умерли.

Тыва – 46 человек заболели, двое умерли.

В Иркутской области –  выявлено 180 новых случаев заболевания, Республика Алтай – 86, Хакасия – 69.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 5049 за прошедшие сутки.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: У будущего новосибирского парка в пойме Каменки сохранят общественную парковку

У будущего новосибирского парка в пойме Каменки сохранят общественную парковку

16 Октября 2020 г.
Общая территория парка составит 22 га
Новости Новосибирска: Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

16 Октября 2020 г.
Областное правительство выделило дополнительные средства из резервного фонда
Новости Новосибирска: В Оренбург со своим платком

В Оренбург со своим платком

15 Октября 2020 г.
Олег Кононенко подарил региону пуховый платок, с которым летал в космос
Новости Новосибирска: Россиянам возвращают 20% за путешествия по РФ

Россиянам возвращают 20% за путешествия по РФ

15 Октября 2020 г.
Стартовал второй этап кэшбэк-программы Ростуризма и платежной системы «Мир»
Новости Новосибирска: В России зарегистрировано снижение ежесуточного роста числа больных COVID-19

В России зарегистрировано снижение ежесуточного роста числа больных COVID-19

15 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 13 754 новый случай заражения COVID-19
Новости Новосибирска: В Новосибирске увеличили число инфекционных бригад скорой помощи

В Новосибирске увеличили число инфекционных бригад скорой помощи

15 Октября 2020 г.
За сутки в регионе зарегистрировано 127 новых случаев заражения COVID-19
Новости компаний
14/10
Когда подорожает ОСАГО в 2020 году: последние новости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

15 Октября 2020 г.
Голкипер команды Николай Цыган не пропускает уже четыре матча подряд
Новости Новосибирска: Новосибирский райцентр избавился от транзитного транспорта

Новосибирский райцентр избавился от транзитного транспорта

15 Октября 2020 г.
В Коченевском районе построили дорогу
Новости Новосибирска: В новосибирском театре адаптировали спектакли для незрячих и слабовидящих

В новосибирском театре адаптировали спектакли для незрячих и слабовидящих

13 Октября 2020 г.
«Старый дом» покажет спектакли с тифлокомментариями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru