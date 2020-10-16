В России установлен абсолютный антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено 15 150 новых случаев заражения COVID-19, 232 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 369 313 заболевших.

Вылечились – 1 056 582 человека, умерли – 23 723.

В Кемеровской области – 175 новых случаев, семь человек скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 129 новых случаев, шесть человек умерли.

Томская область - 180 заболевших, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 212 случаев заражения, четыре человека умерли.

В Омской области – 165 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.

В Алтайском крае – 181 новый случай, три человека умерли.

Тыва – 46 человек заболели, двое умерли.

В Иркутской области – выявлено 180 новых случаев заболевания, Республика Алтай – 86, Хакасия – 69.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 5049 за прошедшие сутки.