В России установлен абсолютный антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено 15 150 новых случаев заражения COVID-19, 232 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 369 313 заболевших.
Вылечились – 1 056 582 человека, умерли – 23 723.
В Кемеровской области – 175 новых случаев, семь человек скончались.
В Новосибирской области за сутки выявлено 129 новых случаев, шесть человек умерли.
Томская область - 180 заболевших, пять человек скончались.
В Красноярском крае – 212 случаев заражения, четыре человека умерли.
В Омской области – 165 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.
В Алтайском крае – 181 новый случай, три человека умерли.
Тыва – 46 человек заболели, двое умерли.
В Иркутской области – выявлено 180 новых случаев заболевания, Республика Алтай – 86, Хакасия – 69.
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 5049 за прошедшие сутки.