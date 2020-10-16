У будущего новосибирского парка в пойме Каменки сохранят общественную парковку

Весной 2021 года власти Новосибирска сформируют общий земельный участок, который будет использован для создания парковой зоны в пойме реки Каменки. В настоящее время запланированная территория находится в составе восьми обособленных участков общей площадью 22 га.

О предстоящей работе по благоустройству поймы Каменки сообщили в пресс-центре мэрии. Территория ограничена ул. Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой, Волочаевской. Она включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «ЖКХ и Городская среда». Начало собственно благоустройства запланировано на 2022 год.

В ходе создания парковой зоны будет сохранена общедоступная автостоянка у многоэтажного дома на ул. Адриена Лежена, 17. Соответствующее предложение мэр Анатолий Локоть внес в горсовет. Предполагается, что в дальнейшем ее будут использовать и гости парка.

Фото: муниципальный портал Новосибирска