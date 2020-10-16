16 октября
Новосибирск
погода +3 °C
77.95
 
€ 91.45
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

Главная Общество
Новосибирск
12:25 16 Октября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Минувшие сутки не принесли изменений к лучшему в статистике COVID-19 в Новосибирской области. Число новых случаев заболевания достигло 129.

В итоге с начала эпидемии число случаев заражения составило 14 695, сообщил региональный оперативный штаб. При сохранении нынешней тенденции рубеж в 15 тыс. будет превышен к началу будущей недели.

За последний день выздоровели 92 пациента. В общей сложности болезнь победили 12 889 новосибирцев.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 53 года и 57 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 51 год, 58 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 519 человек», - отметили также в региональном оперативном штабе.

Сегодня на внеочередном заседании правительства Новосибирской области было принято решение выделить из резервного фонда дополнительные средства на борьбу с распространения коронавирусной инфекции. Они, в частности, пойдут на покупку 1 млн штук масок для работников здравоохранения, 5 тыс. тест-систем для выявления РНК коронавируса для ГБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница №1», лекарственного препарата «Фавипиравир».

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Оренбург со своим платком

В Оренбург со своим платком

15 Октября 2020 г.
Олег Кононенко подарил региону пуховый платок, с которым летал в космос
Новости Новосибирска: Россиянам возвращают 20% за путешествия по РФ

Россиянам возвращают 20% за путешествия по РФ

15 Октября 2020 г.
Стартовал второй этап кэшбэк-программы Ростуризма и платежной системы «Мир»
Новости Новосибирска: В России зарегистрировано снижение ежесуточного роста числа больных COVID-19

В России зарегистрировано снижение ежесуточного роста числа больных COVID-19

15 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 13 754 новый случай заражения COVID-19
Новости Новосибирска: В Новосибирске увеличили число инфекционных бригад скорой помощи

В Новосибирске увеличили число инфекционных бригад скорой помощи

15 Октября 2020 г.
За сутки в регионе зарегистрировано 127 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: Россияне измерили счастье в деньгах

Россияне измерили счастье в деньгах

14 Октября 2020 г.
В среднем они хотели бы зарабатывать 60 тыс. рублей в месяц
Новости Новосибирска: В Оренбурге тянет прогуляться

В Оренбурге тянет прогуляться

14 Октября 2020 г.
Завершилась работа над культурно-событийной программой исторического центра города
Новости компаний
14/10
Когда подорожает ОСАГО в 2020 году: последние новости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

Футбольный «Новосибирск» вышел на первое место в четвертой группе ПФЛ

15 Октября 2020 г.
Голкипер команды Николай Цыган не пропускает уже четыре матча подряд
Новости Новосибирска: В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

13 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения
Новости Новосибирска: В Новосибирской области увеличилось число погибших от COVID-19

В Новосибирской области увеличилось число погибших от COVID-19

12 Октября 2020 г.
За сутки зарегистрировано 115 случаев заражения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru