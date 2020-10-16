Новосибирским медучреждениям потребовались маски и тесты

Минувшие сутки не принесли изменений к лучшему в статистике COVID-19 в Новосибирской области. Число новых случаев заболевания достигло 129.

В итоге с начала эпидемии число случаев заражения составило 14 695, сообщил региональный оперативный штаб. При сохранении нынешней тенденции рубеж в 15 тыс. будет превышен к началу будущей недели.

За последний день выздоровели 92 пациента. В общей сложности болезнь победили 12 889 новосибирцев.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 53 года и 57 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 51 год, 58 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 519 человек», - отметили также в региональном оперативном штабе.

Сегодня на внеочередном заседании правительства Новосибирской области было принято решение выделить из резервного фонда дополнительные средства на борьбу с распространения коронавирусной инфекции. Они, в частности, пойдут на покупку 1 млн штук масок для работников здравоохранения, 5 тыс. тест-систем для выявления РНК коронавируса для ГБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница №1», лекарственного препарата «Фавипиравир».

Фото: сайт правительства Новосибирской области