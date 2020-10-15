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В Оренбург со своим платком

Главная Общество
Новосибирск
17:44 15 Октября 2020
космонавт, музей, мастер
Автор: Sibnovosti.ru
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Летчик-космонавт Олег Кононенко подарил Оренбургской области пуховый платок, который он брал в полет на космическом корабле «Союз МС-11».

Платок, связанный оренбургским мастером Миннур Ишмухаметовой, находилась на орбите в течение 204 суток. Космонавт, как сообщил портал правительства региона, передал его Оренбургскому музею изобразительных искусств.

«Я подсчитал: вместе с экипажем платок совершил 3 264 витка вокруг Земли, пролетев 139 066 763 км», - рассказал Олег Кононенко оренбургскому губернатору Денису Паслеру.

Олег Кононенко совершил четыре полета в космос. Четвертый, продолжительностью около 204 суток, начался в декабре 2018 года и завершился в июне 2019-го.

Миннур Ишмухаметова является мастером-художником высшего класса. В 2007 году в Оренбургском областном краеведческом музее прошла ее первая персональная выставка.

Фото: портал правительства Оренбургской области

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